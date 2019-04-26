Грушин: лыжники провели хороший сезон, кто бы что ни говорил

Известный тренер по лыжным гонкам, подготовивший 15 олимпийских чемпионов, а ныне заместитель руководителя Главного управления по обеспечению участия в Олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Александр Грушин не разделяет мнения критиков, что сборная России по лыжным гонкам никак не может выиграть золото из-за отсутствия командной тактики.

«Лыжные гонки — всё-таки индивидуальный вид спорта. Любой спортсмен, выходящий на старт, хочет победить. Не разделяю мнения, что норвежцы всегда работают на своего лидера. Если в ходе гонки кто-то из россиян будет претендовать на высокие места, то команда ему поможет. Не надо делать из этого проблему.

Пресса постоянно ищет виноватых. То группа Маркуса Крамера не в оптимальной форме, то сервис-бригада не подготовила лыжи должным образом. Чтобы делать такие заявления, необходимо находиться внутри команды, а не дома на диване. Никто не скрывает, что были допущены некоторые ошибки, но, в конечном счёте, результаты достигнуты хорошие, кто бы что ни говорил.

Как сместить сборную Норвегии с верхней ступени пьедестала? Необходимо обратить внимание на более эффективную организацию тренировочного процесса. Это, кстати, признали наши тренеры. Думаю, в следующем сезоне наша молодая команда, проведя работу над ошибками, прибавит и долгожданные победы придут», — приводит слова Гришина пресс-служба ОКР.