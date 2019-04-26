«Чемпионат» объявляет об открытии вакансии бильд-редактора

«Чемпионат» открывает вакансию бильд-редактора.



Задачи:

поиск, подбор и обработка фотографий редакционного и агентского медиаархивов для материалов сайта;

контроль опубликованных материалов на сайте;

выпуск плановых фоторепортажей и подготовка тематических фотообзоров по заданию руководителя (отбор, редактирование, подпись фотографий, простановка ключевых слов);

создание анонсов фоторепортажей и фотообзоров в новостной ленте сайта;

своевременное обновление редакционного медиаархива посредством загрузки готовых обработанных и подписанных фотоматериалов на предоставляемый сервер.



Требования:

грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в Интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в спорте, навыки работы в Adobe Photoshop и в программах для ведения фотоархива.



График посменный, по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.



Присылайте резюме на электронную почту: a.sakharova@rambler-co.ru