Российские кёрлингисты остались без медалей ЧМ среди смешанных пар

Сборная России не сумела выйти в полуфинал чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в Ставангере (Норвегия). В четвертьфинале Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин проиграли канадцам Жоселин Петерман и Брету Галланту со счётом 3:7 (1:0, 1:0, 0:1, 0:2, 0:2, 1:0, 0:1, 0:1).

В полуфиналах сборная Канады сыграет с американцами, а австралийцы встретятся со шведами.

По итогам группового этапа соревнований Москалёва и Ерёмин заняли первое место в подгруппе, обыграв команды Косово (11:1), Греции (15:0), Латвии (7:4), Польши (9:3) и Словении (8:3), а также уступив Испании (5:11), у которой взяли реванш в 1/8 финала (8:5).

Сборная России дважды выигрывала золото чемпионата мира в дабл-миксте: Пётр Дрон и Яна Некрасова первенствовали в 2010 году, а Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова — в 2017-м. Также на счету российских кёрлингистов два серебра (2011 и 2018 годы).