Фигуристка Загитова исполнит мечту слепой девочки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки Снежаны Черепановой, которая мечтала встретиться со спортсменкой. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1».

«Мы созвонились с Алиной, она сегодня в Канаде, но в воскресенье в Пасху она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе. Так что в Пасху твоя мечта осуществится, встретитесь и пообщаетесь о фигурном катании», – сказал Малахов девочке.

16-летняя Загитова владеет всеми возможными титулами в фигурном катании. Алина – олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница Финала Гран-при.