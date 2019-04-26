Коукалова косвенно подтвердила возвращение в биатлон

Чешка Габриэла Коукалова намекнула на то, что её профессиональная карьера биатлонистки всё ещё не завершена. Такие выводы можно сделать из подписи к фотографии, которую спортсменка опубликовала в своём «фейсбуке».



«Возможно, я теперь знаю, чем буду заниматься, когда завершу с биатлоном», – написала Коукалова.

Ранее биатлонистка заявила, что окончательное решение о продолжении карьеры она примет в мае. Тогда же о нём узнает весь мир.



Напомним, два последних сезона Коукалова пропустила из-за проблем с икроножными мышцами.

29-летняя чешка является победительницей Кубка мира в сезоне-2015/16 и обладательницей двух серебряных олимпийских медалей. Также Габриэла дважды выигрывала золото чемпионата мира.