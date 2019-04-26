Карлсен стал единоличным лидером Grenke Chess Classic, Свидлер отстаёт на 1 очко

После переезда в Баден-Баден (Германия) возобновились матчи шахматного супертурнира Grenke Chess Classic. После пяти туров, прошедших в Карлсруэ, лидерство делили действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и Вишванатан Ананд из Индии.

В шестом туре Карлсен обыграл немца Георга Майера, Ананд уступил Аркадию Найдичу из Азербайджана. Остальные партии завершились вничью. Миром разошлись россиянин Пётр Свидлер и француз Максим Вашье-Лаграв, испанец Франсиско Вальехо и американец Фабиано Каруана, Левон Аронян из Армении и немец Винсент Каймер.

Положение после 6-го тура

1. Магнус Карлсен — 4,5.

2-7. Вишванатан Ананд, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян, Петр Свидлер, Фабиано Каруана, Аркадий Найдич — по 3,5.

8. Франсиско Вальехо – 2.

9. Винсент Каймер — 1,5.

10. Георг Майер — 1.