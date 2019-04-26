Мировой рекордсмен в полумарафоне отстранён накануне старта Лондонского марафона

Кенийский легкоатлет Абрахам Киптум отстранён от участия в соревнованиях антидопинговым подразделением IAAF за два дня до старта Лондонского марафона. Причина — нарушения, выявленные в биологическом паспорте спортсмена.

29-летний Киптум — обладатель мирового рекорда в полумарафоне (58 минут 18 секунд), который был установлен 28 октября 2018 года на полумарафоне в Валенсии. Это на 5 секунд лучше, чем достижение эритрейского стайера Зерсеная Тадесе, установленное в 2010 году.

«Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости в отношении допинга. Недавно мы объявили о внедрении новаторской программы тестирования. Программа работает. Мошенники будут пойманы, на марафоне им не место», — приводит слова директора Лондонского марафона Хью Брашера ВВС.

Организаторы Лондонского марафона заявили, что Киптум покинул город сразу после получения информации о временном отстранении.