Олимпийская чемпионка Дюамель сообщила о своей беременности

Олимпийская чемпиона по фигурному катанию в команде Меган Дюамель объявила о своей беременности.



«Становится тяжело скрывать это, когда ты живёшь в платье для фигурного катания», – написала Меган в своём «твиттере», сопроводив запись соответствующей фотографией.

Стоит отметить, что её мужем является известный канадский тренер по фигурному катанию Бруно Маркотте. Ранее спортсменка тренировалась под его руководством.

33-летняя француженка — двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, Дюамель выигрывала бронзовую и серебряную медали Олимпийских игр. В конце апреля 2018 года Меган и её партнёр по паре Эрик Рэдфорд объявили о завершении профессиональных выступлений.