Пидручный: есть украинский язык — есть Украина, потому что язык имеет значение

Украинский биатлонист, чемпион мира Дмитрий Пидручный положительно отреагировал на принятие на Украине закона о функционировании украинского языка как государственного.



«Я горжусь тем, что я украинец, я горжусь тем, что говорю на украинском языке! Есть украинский язык — есть Украина, потому что язык имеет значение», — написал Пидручный у себя в «инстаграме».

В законе не идёт речь о принудительной украинизации, он не регулирует личное общение и язык религиозных обрядов, однако ряд других функций, в том числе образовательная, должны обеспечиваться исключительно на украинском языке.



Напомним, Дмитрий Пидручный выиграл золотую медаль чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) в марте текущего года. Он стал первым чемпионом мира в истории мужского украинского биатлона.