Шипулин из-за предвыборной кампании впервые не будет проводить «Матч звёзд»

В Екатеринбурге впервые за пять лет не состоится благотворительный хоккейный «Матч звёзд», который организовывал фонд олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, сообщил артист «Уральских пельменей» Сергей Исаев. «Матч звёзд» в 2019 году отменён из-за занятости Шипулина, который намерен избираться в Госдуму от Серовского городского округа, а также из-за отсутствия спонсорской поддержки.

«Нас с Антоном Шипулиным и Иваном Алыповым часто спрашивают, состоится ли в этом году «Матч Звёзд»? К сожалению, нет. Во-первых, Антон Шипулин сейчас много времени проводит на мероприятиях, в том числе и благотворительных, связанных с своей предвыборной кампанией!

Во-вторых, найти партнёра на такие мероприятия непросто… Деньги за билеты уходят на аренду площадки и организационные вопросы», — написал Исаев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Исаева.