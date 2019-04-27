Пападакис — о расстегнувшемся на ОИ платье: меня беспокоило не открытое тело

Четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду, французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, рассказали о своих эмоциях во время короткого танца на Олимпиаде-2018, когда буквально на первых секундах расстегнулся воротник платья партнёрши, частично обнажив её грудь.

«Музыка звучит, я начинаю двигаться. Я так нервничаю, что ни о чём не думаю. Я на льду Пхёнчхана, наша первая Олимпиада с Гийомом. Я позволяю своему телу вести себя в такт песни Shape Of You Эда Ширана. Затем происходит немыслимое — моё платье расстегивается. Я ни секунды не думала, что могла бы остановиться. Выбора не было. Я говорила себе: «Вперед, давай! В любом случае ты должна завершить программу». Меня беспокоило вовсе не открытое тело. Я не думала об этом. Мне просто мешал костюм, который елозил по моему телу и был невероятно тяжёлым, что очень затрудняло мои движения», — приводит слова Пападакис Radio-Canada.

«Я почувствовал это своей рукой. Фактически моя рука и сделала это. Но я сказал себе: «Это невозможно, чтобы подобное произошло в коротком танце…» Потом мы обо всем забыли и продолжили танцевать. Это как брандмауэр компьютера – блокирует все плохие мысли. Случившееся поразило. Мы были в шоке. Это была ещё одна неудача, ещё одно не зависящее от нас препятствие, которое стояло на пути к олимпийскому золоту», — добавил Сизерон.