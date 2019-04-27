Костомаров — о пятерных прыжках: кто хочет двигаться вперёд, всегда рискует

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о попытке исполнить пятерной прыжок с помощью специальной «удочки»12-летним российским фигуристом Максимом Белявским.

«Послушайте, это прыжок на «удочке». Так и десятерной можно сделать. Пусть прыгнет без страховки, а пока тут обсуждать нечего. Но Максим в любом случае молодец. Помню его немного по «Ледниковому периоду. Дети», спортсмен техничный. То, что парень хочет развиваться – это похвально. Но о реальных перспективах можно будет говорить только тогда, когда он сделает свой тулуп без страховки.

Как отношусь к пятерным прыжкам? Конечно же, пятерные – это благо. Какие подводные камни? Люди совершенствуются и пробуют что-то новое. Это же отлично! У нас тут спорт вообще-то и принцип «Быстрее – Выше – Сильнее» никто не отменял. Если ты можешь сделать то, что другие не могут – делай. Хотя бы пытайся.

Думаю, пятерные возможны. Судя по тому, как сейчас прыгают четверные, как высоко, с каким запасом, с руками наверх – пятерные недалеко. Но это будет максимально сложный прыжок. Больше будет сделать просто невозможно. Невозможно без помощи техники. Кто знает, может в будущем для большей зрелищности будут специальные коньки для шестерных прыжков. Но пятерной – это физический предел человеческих возможностей.

Риск для здоровья надуман. Ну, вот кирпич на голову может вам упасть. Давайте тогда дома тогда сидеть! Это профессиональный спорт, к чему эти сопли? Люди знают, на что идут. В спорте высших достижений всегда были и будут травмы. Иногда небольшие повреждения, к сожалению, иногда и более серьёзные. Да, это риск. Но кто хочет двигаться вперёд, всегда рискует», — приводит слова Костомарова «Спорт Бизнес Online».