Загитова, Щербакова, Трусова и Косторная примут участие в ледовом шоу в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка России — 2019 Анна Щербакова примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдёт летом этого года в Йокогаме (Япония).



Перед любителями фигурного катания также выступят серебряный призёр чемпионата России — 2019 Александра Трусова и победительница финала Кубка страны Алёна Косторная. Вместе с ними на лёд также выйдут американцы Натан Чен, Винсент Чжоу и французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре.



С 26 апреля по 16 мая в Канаде проходит ледовое шоу Stars on Ice, в котором принимает участие двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева. Оно состоит из 12 выступлений в крупнейших спортивных центрах страны.