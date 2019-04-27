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Загитова, Щербакова, Трусова и Косторная примут участие в ледовом шоу в Японии

Загитова, Щербакова, Трусова и Косторная примут участие в ледовом шоу в Японии
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка России — 2019 Анна Щербакова примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдёт летом этого года в Йокогаме (Япония).

Перед любителями фигурного катания также выступят серебряный призёр чемпионата России — 2019 Александра Трусова и победительница финала Кубка страны Алёна Косторная. Вместе с ними на лёд также выйдут американцы Натан Чен, Винсент Чжоу и французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре.

С 26 апреля по 16 мая в Канаде проходит ледовое шоу Stars on Ice, в котором принимает участие двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева. Оно состоит из 12 выступлений в крупнейших спортивных центрах страны.

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