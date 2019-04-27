Медведева: мечтаю, чтобы все вокруг были дружелюбные, но не могу на это повлиять

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева поделилась мечтами, отметив, что хотела бы видеть окружающих более дружелюбными и не получать травм.



«Мечтаю, чтобы родители не болели и бесконечно жили. Чтобы все вокруг были дружелюбными и никто никогда не ссорился. Понимаю, до этого дотянуться невозможно и я на это никак не могу повлиять. Мечтаю никогда не уставать и чтобы никогда не было травм, но знаю, что такого не бывает», — сказала Медведева в интервью блогеру Саше Кэт.



В настоящий момент именитая фигуристка принимает участие в ледовом шоу, которое проходит в Канаде.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018.