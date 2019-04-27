Пихлер отклонил предложения из других стран и надеется на работу в НОК Швеции

Биатлонный специалист Вольфганг Пихлер после того, как прекратил руководить национальной командой Швеции, рассказал, что наиболее вероятным местом его дальнейшей работы станет Олимпийский комитет страны.



«С вероятность в 99% я буду работать в Олимпийском комитете Швеции.



Думаю, что мы выиграем от сближения видов спорта, например, между биатлоном и лыжными гонками. У нас меньше денег и меньше ресурсов, чем у многих более крупных стран, поэтому мы должны найти другие способы добиться успеха. Я принимал участие в восьми Олимпийских играх и почти во всех выиграл медали, поэтому я надеюсь поделиться своим опытом.



Сколько я готов ждать этого официального предложения? Сейчас я на пенсии и заработал свои деньги, поэтому могу долго ждать. Но, надеюсь, это случится поскорее.



Получал ли я предложения от шведской биатлонной ассоциации? Да, но я их отклонил. Если моя работа в НОК будет такой, какой я её вижу, то ещё смогу помочь шведскому биатлону. У меня были предложения и из других стран на должность спортивного менеджера, но на 99% я буду работать в Олимпийском комитете Швеции», — приводит слова Пихлера SVT.