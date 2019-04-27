Ягудин – о сложном графике: главное – найти шприц и уколоться, болячки выступают

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, выступающий в гастрольном туре в честь 15-летия творческой деятельности Ильи Авербуха, рассказал об отношении к показательным выступлениям и посетовал на проблемы со здоровьем из-за сложного графика.



«Главное – найти шприц, чтобы уколоться. Я в хорошем плане, потому что выступают болячки уже. Самое тяжелое – благодаря просторам нашей страны – передвижения. У нас очень сложная выдалась неделя. Позавчера мы выступали в Кирове, выступали в Казани, тут же без гостиницы сели на автобусы, вчера сели в 23:00, и сегодня в 8 утра приехали по местному времени.



Раньше было всё равно на эти показательные выступления: откатать, быстрее на банкет, потанцевать, провести неплохой вечер. Сейчас, когда понимаешь, что одной ногой стоишь уже в пенсионном возрасте, это то, ради чего на протяжении последних 15 лет мы упаковываем чемоданы, складываем костюмы, коньки – и вперёд», — приводит слова Ягудина Bash.News.