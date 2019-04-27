Карпов – о контроле времени на ЧМ по шахматам: бредовый эксперимент

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не только увеличила продолжительность матча чемпионата мира с 12 партий до 14-ти, но и внесла изменения в контроле времени, по словам Анатолия Карпова, последнее новшество является бредовым и непродуманным.



«Увеличение числа партий — это положительный момент, это я поддерживаю двумя руками. 12 партий — очень короткая дистанция, я считаю, что должно быть от 14 до 18 партий, но даже такое увеличение — уже хорошо.



Что касается временных изменений, то это бредовый, непродуманный эксперимент, который приведет к резкому падению качества. Есть три вида шахмат — классические, быстрые и блиц, по каждому из них проводят чемпионаты миры, но то, что делается сейчас, это бессмысленно, потому что получаются практически те же быстрые шахматы», — цитирует двенадцатого чемпиона мира по шахматам ТАСС.



По новым правилам игрокам даются 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на последующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го. Ранее использовался следующий контроль: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Матч чемпионата мира по шахматам станет длиннее