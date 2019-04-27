Панова подтвердила возвращение Таракановой в свою группу

Фигуристка Анастасия Тараканова после ухода из академии Евгения Плющенко вернулась к прежнему тренеру — Светлане Пановой, с которой продолжит работать на постоянной основе.



«Я и другой тренер нашей группы Татьяна Викторовна Моисеева решили начать работу с Настей на постоянной основе.



Мы поговорили с Настей. Вижу, что она научилась сдерживать эмоции. Что касается четверных прыжков, то, естественно, она будет их учить», — приводит слова Пановой «Р-Спорт».



Тараканова тренировалась в группе Пановой до сезона-2017/18, после чего ушла к Этери Тутберидзе. Минувший сезон занималась в академии Плющенко. 15-летняя фигуристка является бронзовым призёром финала юниорского Гран-при сезона-2017/18.

Плющенко: Тараканова ушла к Пановой. Она устраивала истерики, постоянно ревела