Фигуристка Липницкая предстала в образе героини японской повести

Организаторы ледового шоу «HYOEN2019 — Подобно лунному сиянию», которое пройдёт в Японии с 26 по 28 июля, показали фотографии фигуристов в их образах на тему «Повести о Гэндзи». Россиянка Юлия Липницкая предстала в роли длинноволосой Мурасаки-но – невинной и милой девушки.



Главную роль в шоу сыграет Дайсукэ Такахаси. Среди исполнителей зрители также увидят представитей различных поколений фигурного катания Японии, в числе которых Сидзука Аракава, Нобунари Ода, Акико Судзуки, Канако Мураками.



Липницкая — обладательница золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи. В 2014 году она стала самой молодой победительницей чемпионата Европы и серебряным призёром чемпионата мира. В 2017 году завершила профессиональную карьеру.

Фото: hyoen.jp