Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристка Липницкая предстала в образе героини японской повести

Фигуристка Липницкая предстала в образе героини японской повести
Другие / Фигурное катание

Организаторы ледового шоу «HYOEN2019 — Подобно лунному сиянию», которое пройдёт в Японии с 26 по 28 июля, показали фотографии фигуристов в их образах на тему «Повести о Гэндзи». Россиянка Юлия Липницкая предстала в роли длинноволосой Мурасаки-но – невинной и милой девушки.

Главную роль в шоу сыграет Дайсукэ Такахаси. Среди исполнителей зрители также увидят представитей различных поколений фигурного катания Японии, в числе которых Сидзука Аракава, Нобунари Ода, Акико Судзуки, Канако Мураками.

Липницкая — обладательница золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи. В 2014 году она стала самой молодой победительницей чемпионата Европы и серебряным призёром чемпионата мира. В 2017 году завершила профессиональную карьеру.

Фото: hyoen.jp
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент