Колесников и Морозов стали призёрами этапа Champions Swim Series на 100 м кролем

В Гуанчжоу (Китай) завершился первый день стартового этапа нового коммерческого турнира Champions Swim Series. Россияне Климент Колесников и Владимир Морозов стали призёрами на дистанции 100 м вольным стилем. Победил бельгиец Петер Тиммерс.

Также Колесников стал четвёртым в заплыве на 100 м на спине, уступив бронзовому призёру, румыну Роберту Глинте, 0,29 секунды. Первенствовал китаец Сю Цзяю.

Плавание. Champions Swim Series. Первый этап. Гуанчжоу, Китай

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Петер Тиммерс (Бельгия) – 48,60.

2. Климент Колесников (Россия) – 48,75.

3. Владимир Морозов (Россия) – 49,10.

Спина. 100 м

1. Сю Цзяю (Китай) – 52,98.

2. Риосуке Ирие (Япония) – 53,25.

3. Роберт Глинтиа (Румыния) – 53,70.

4. Климент Колесников (Россия) – 53,99.