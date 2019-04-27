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Колесников и Морозов стали призёрами этапа Champions Swim Series на 100 м кролем

Колесников и Морозов стали призёрами этапа Champions Swim Series на 100 м кролем
Другие / Водные виды спорта

В Гуанчжоу (Китай) завершился первый день стартового этапа нового коммерческого турнира Champions Swim Series. Россияне Климент Колесников и Владимир Морозов стали призёрами на дистанции 100 м вольным стилем. Победил бельгиец Петер Тиммерс.

Также Колесников стал четвёртым в заплыве на 100 м на спине, уступив бронзовому призёру, румыну Роберту Глинте, 0,29 секунды. Первенствовал китаец Сю Цзяю.

Плавание. Champions Swim Series. Первый этап. Гуанчжоу, Китай
Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Петер Тиммерс (Бельгия) – 48,60.
2. Климент Колесников (Россия) – 48,75.
3. Владимир Морозов (Россия) – 49,10.

Спина. 100 м

1. Сю Цзяю (Китай) – 52,98.
2. Риосуке Ирие (Япония) – 53,25.
3. Роберт Глинтиа (Румыния) – 53,70.
4. Климент Колесников (Россия) – 53,99.

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