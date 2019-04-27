Саблистка Великая стала лучшей из россиянок на этапе Гран-при в Сеуле

Российские саблистки вошли в десятку сильнейших на этапе Гран-при по фехтованию, который проходит в Сеуле (Южная Корея). Лучшей из россиянок (пятое место) стала Софья Великая, которая в четвертьфинале уступила француженке Манон Брюне со счётом 12:15. Также не сумела выйти в полуфинал Дина Галиакбарова, проигравшая кореянке Сё Джиён – 9:15. Обе обидчицы россиянок стали бронзовыми призёрами соревнований.

В финале турнира украинка Ольга Харлан победила кореянку Ким Джиён – 15:14.

София Позднякова и Яна Егорян завершили соревнования на стадии 1/8 финала и заняли 9-е и 10-е места соответственно. Позднякова проиграла венгерке Лизе Пуштаи – 11:15, а Егорян потерпела поражение от француженки Каролин Кероли – 14:15.