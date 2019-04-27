Британский бегун считает, что все его соперники принимают допинг

Британский бегун Гай Лермонт считает, что практически все его соперники принимают различные запрёщенные препараты, прикрываясь разными диагнозами, и мечтает однажды обыграть всех допингистов, доказав, что спорт может быть чистым.

«Они все на допинге. Впервые я понял это ещё в 2012 году. Однажды я хочу их всех порвать и уверен, что смогу сделать это. Допингистов и прочих мошенников. И не важно, сколько времени это займёт.

Пусть продолжают пить своё пойло, говоря, что у них астма или сильная аллергия. Я всё равно их всех обыграю», – написал Лермонт на своей странице в «Твиттере».

27-летний Лермонт специализируется в беге на 800 м. На чемпионате мира-2017 он занял 19-е место, на чемпионате Европы в помещении в 2019 году был 14-м.