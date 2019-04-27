«Университет-Нева» не сумел выйти в финал Кубка вызова

Гандбольный клуб «Университет-Нева» не сумел выйти в финал Кубка вызова среди мужских команд. В ответном полуфинальном матче в столице Румынии подопечные Дмитрия Торгованова уступили местному «Бухаресту» со счётом 20:25.

Самым результативным игроком встречи стал бразильский разыгрывающий румынского клуба Энрике Тейшейра, забросивший восемь мячей. У санкт-петербургской команды по четыре гола забили Николай Емельяненко и Павел Тураев. Виктор Бабкин и Эльдар Насыров отличились по три раза.

Напомним, в первом матче 1/2 финала плей-офф на своей площадке «Университет-Нева» также проиграл — 24:26.

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины

1/2 финала. Ответный матч

«Бухарест» (Румыния) — «Университет-Нева» (Россия) – 25:20 (15:11).

Первый матч – 26:24