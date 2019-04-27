«Художница» Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира в Баку

Россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан).

Арина Аверина заняла второе место, отстав от сестры на 5,750 балла.

Третий результат показала украинка Влада Никольченко.

Дина лучше всех соперниц исполнила упражнения с обручем, булавами и лентой. Арина первенствовала в упражнении с мячом, но допустила ошибки с обручем (потеря предмета) и лентой.

Финалы в отдельных видах многоборья на этапе Кубка мира в Баку пройдут 28 апреля.

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Баку, Азербайджан

Индивидуальное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) — 85,600.

2. Арина Аверина (Россия) — 79,850.

3. Влада Никольченко (Украина) — 78,900.