«Спартак» нанёс поражение «КПРФ-2» в Высшей лиге ЧР по мини-футболу

Московский «Спартак» нанёс поражение второй команде «КПРФ» со счётом 3:1 в матче 29-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги. В составе красно-белых отличились Денис Титков (7-я минута), Владислав Ахуков (38) и Юрий Синцов (50). Счёт в матче открыл «КПРФ-2» — на 5-й минуте гол забил Олег Кручинин.

«Спартак», набрав 54 очка в 27 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице, «КПРФ-2» с 62 очками — второе.

В заключительном, 30-м туре 4 мая «Спартак» на своей площадке сыграет с командой «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига

Конференция «Запад». 29-й тур

«КПРФ-2» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:1).

Голы: Кручинин, 5 — Титков, 7; Ахуков, 38; Синцов, 50.