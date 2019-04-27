Карлсен упрочил лидерство на Grenke Chess Classic, обыграв Ароняна

27 апреля в Баден-Бадене (Германия) состоялся седьмой тур супертурнира Grenke Chess Classic. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами обыграл Левона Ароняна из Армении и упрочил лидерство в соревнованиях.
На второе место вышел американец Фабиано Каруана, обыгравший Аркадия Найдича из Азербайджана. Третью строчку делят россиянин Пётр Свидлер и француз Максим Вашье-Лаграв. Свидлер чёрными сыграл вничью с 14-летним немцем Винсентом Каймером, а Вашье-Лаграв – с испанцем Франсиско Вальехо.
Положение после 7-го тура
1. Магнус Карлсен — 5,5.
2. Фабиано Каруана – 4,5.
3-4. Петр Свидлер, Максим Вашье-Лаграв – по 4.
5-7. Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Аркадий Найдич — по 3,5.
8. Франсиско Вальехо — 2,5.
9-10. Винсент Каймер, Георг Майер – по 2.