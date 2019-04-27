Йохауг привезла Нортугу пять минут в его последней гонке в карьере

В Норвегии состоялась традиционная лыжная гонка Skarverennet, которая проводится в конце апреля с 1974 года. Победу среди женщин одержала норвежка Терезе Йохауг, а среди мужчин лучшим был её соотечественник Симен Хегстад Крюгер.

Мужчины и женщины бежали одинаковую дистанцию протяжённостью 37 км. В общем зачёте Йохауг показала 31-й результат (2:01.55,3), почти на 5 минут опередив завершающего этой гонкой карьеру легендарного Петтера Нортуга (2:06.40,9), а также финишировавшего вслед за ним биатлониста Ветле Шостада Кристиансена.

Второй у женщин стала Кари-Ойре Слинд, проигравшая Йохауг более 8 минут. Действующая победительница Кубка мира Ингвильд Флугстад Эстберг финишировала четвёртой (отставание 11 минут), а олимпийская чемпионка Астрид Якобсен — пятой (отставание 17 минут).