Ямайская бобслеистка получила 1 год дисквалификации за приём допинга

Ямайская бобслеистка Джазмин Фенлатор дисквалифицирована на 1 год за нарушение антидопинговых правил, сообщает New York Times. Допинг-тестирование, проведённое накануне Олимпийских игр 2018 года, выявило в организме спортсменки запрещённое вещество кленбутерол.

Результаты теста стали известны только в марте 2018 года, когда бобслеистка и была отстранена от участия в соревнованиях до окончания расследования. За это нарушение Фенлатор грозила четырёхлетняя дисквалификация. Но национальной федерации Ямайки удалось доказать, что кленбутерол попал в организм спортсменки случайно, с пищевой добавкой. Об этом свидетельствует минимальное содержание допинга в пробе от 13 января, а также его отсутствие в пробе, взятой 25 января.

В итоге Фенлатор дисквалифицировали на 12 месяцев — с 8 марта 2018 года по 8 марта 2019 года. Этот срок бобслеистка уже отбыла, будучи временно отстранённой, и теперь может вернуться к соревнованиям.

В Пхёнчхане Фенлатор и Кэри Рассел заняли 19-е место в соревнованиях двоек. Этот результат не будет аннулирован.