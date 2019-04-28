Дисквалифицированный легкоатлет намерен защищать свои медали с оружием

Олимпийский чемпион 2008 года в беге на 1500 метров, трёхкратный чемпион мира кениец Асбель Кипроп, дисквалифицированный на четыре года за применение эритропоэтина, не собирается возвращать свои медали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

«Молюсь, чтобы Национальная полицейская служба отправила меня в отставку до того, как я использую её оружие во имя справедливости. IAAF, попробуй, забери мои медали», — написал спортсмен в «Твиттере».

Кипроп является служащим полиции Кении.

Спортсмен сдал положительную пробу в мае 2018 года, но утверждает, что его анализы были подменены допинг-офицером, который вымогал у спортсмена деньги.

Дисквалификация кенийского бегуна будет отсчитываться с 3 февраля 2018 года. Его результаты с 27 ноября 2017 года аннулированы.