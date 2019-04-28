Синхронистка Колесниченко выиграла два золота на этапе Мировой серии в Японии

Российские спортсмены завоевали три золотые медали в технических программах на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Токио (Япония).

Россияне победили в трёх дисциплинах: Светлана Колесниченко – в соло, Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко – в дуэте, Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева – в микст-дуэте. В соревнованиях групп российские синхронистки не выступали.

Синхронное плавание. Мировая серия. Токио, Япония

Соло. Техническая программа

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 94,0252.

2. Юкико Инуи (Япония) – 92,0159.

3. Она Карбонель (Испания) – 90,5317.



Дуэт. Техническая программа

1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (Россия) – 95,7896.

2. Юкико Инуи/Мегуму Йошида (Япония) – 91,3775.

3. Констанца Ферро/Линда Черрути (Италия) – 89,5706.



Микст-дуэт. Техническая программа

1. Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева (Россия) – 90,2902.

2. Ацуши Абе/Юми Адачи (Япония) – 88,0718.

3. По Рибо/Эмма Гарсия (Испания) – 84,5511.