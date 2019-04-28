Юрлова-Перхт: презент Дзюбе? Боюсь, мои лыжные палки будут ему максимум по пояс

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, как часто смотрит футбол. По словам спортсменки, в Премьер-лиге она поддерживает санкт-петербургский «Зенит».

«Удаётся ли смотреть футбол? Редко. Но недавний матч «Краснодар» — «Зенит» смотрели практически всей семьёй. Очень захватывающая игра! Правда, решающий гол я пропустила — надо было идти купать ребёнка. Но перед этим очень надеялась, что наши забьют в дополнительное время — играли-то они очень здорово. Сколько верных моментов только в начале встречи создали.



Папа рассказал, как Дзюба забил победный мяч. Но я и по радостным возгласам из комнаты поняла, что «Зенит» забил. Что касается мужа, он — вы же, наверное, в курсе — по-русски не говорит (в 2015 году Юрлова-Перхт вышла замуж за массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта. — Прим. «Чемпионата»). Но, знаете, когда мы с ним ещё только познакомились, один из первых подарков, о которых он меня попросил, была футболка «Зенита».

Очень рада, что «Зенит» сейчас с таким отрывом впереди. Ещё мне очень нравится, что у нас российский тренер — Сергей Семак. Здорово, что бывшие наши игроки, такие как Тимощук, — в тренерском штабе. Это, на мой взгляд, тоже какие-то ключевые моменты. Так что, пользуясь случаем, хочу пожелать «Зениту» удачи в воскресном матче с «Крыльями Советов».

После презента Антона Шипулина сложно теперь думать о презенте для Дзюбы. Лыжи ведь у него уже есть. Разве что палки к ним? Но, боюсь, мои Артёму коротковаты будут. По пояс в лучшем случае", — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Юрлова-Перхт завоевала серебро чемпионата мира 2019 года в масс-старте. В общем зачёте Кубка мира она стала 14-й.