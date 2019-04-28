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12-летняя фигуристка ответила Белявскому своим пятерным прыжком на «удочке»

Фото: instagram.com/k.olesya.07
12-летняя фигуристка ответила Белявскому своим пятерным прыжком на «удочке»
Другие / Фигурное катание

12-летняя российская фигуристка Олеся Калинина опубликовала видео в «Инстаграме», на котором она во время тренировки выполнила прыжок в пять оборотов со страховкой.

Напомним, ранее пятерной прыжок сделал 12-летний российский фигурист Максим Белявский, который тренируется в школе ЦСКА у Сергея Давыдова. На прошедшем первенстве России он завоевал серебро в старшей группе младшего возраста. Годом ранее Максим выиграл первенство России в младшей возрастной группе. Кроме того, Белявский принимал участие в телешоу «Ледниковый период. Дети».

Многие специалисты, в частности заслуженные тренеры России Алексей Мишин и Татьяна Тарасова, заявили, что не считают это достижение уникальным, так как элемент был выполнен с использованием страховки.

Видео доступно в «инстаграме» Калининой.

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12-летний Максим Белявский хотел удивить мир прыжком в пять оборотов. Но не удивил. Оказывается, так может почти каждый.
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