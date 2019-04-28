Легков: почему все говорят, что в Госдуме одни спортсмены?

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, после завершения карьеры ставший депутатом Московской областной думы, заявил, что не видит причин столь активного акцентирования внимания на уходе спортсменов в политику, а также поделился мнением об ограничении доступа в Интернет для национальной сборной России.



«Все говорят, что в Госдуме одни спортсмены. Но давайте посчитаем. В Госдуме 450 человек, из них только 13 — спортсмены, это меньше трёх процентов. То есть спортсменов не больше, чем представителей других сфер, но все почему-то говорят именно о спортсменах. Я депутат Московской областной думы, вхожу в профильный комитет по физкультуре и спорту. Почему мне этим не заниматься, если я действительно разбираюсь в этом направлении? Плюс я встречаюсь с жителями, решаю какие-то другие вопросы. За три года мы по запросам жителей открыли стадионы, хоккейные коробки. У нас есть программы, и мы пытаемся помогать людям в них участвовать», — сказал Легков во время выступления на форуме «Спорт и Россия» в Сочи.



Спортсмен высказался также о решении главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе ограничить лыжной сборной доступ в Интернет.

«Время у нас сейчас сумасшедшее: ты что-нибудь сделаешь, а уже через две минуты всё будет в «Инстаграме». Иди потом доказывай, что ты ни при чём. Нужно во всём знать меру. То, что сейчас происходит в лыжной сборной России, когда спортсменам ограничивают доступ к соцсетям, я тоже считаю не очень правильным», — отметил Легков.