Юрлова-Перхт: сама видела, как Дзюба стрелял с Шипулиным на базе

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, когда начала болеть за санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит».

«Я ведь из Санкт-Петербурга, а потому, конечно, переживаю за наши команды. В футболе — за «Зенит», в хоккее — за СКА. Причём это давняя история. Со школьных лет — точно. Это не совсем типично для девочки-школьницы? В нашей компании больше ребят было (улыбается). И в группе, где занималась лыжами, тоже. Собирались все вместе и смотрели матчи «Зенита». Это год 1996-1997-й.



Любимый игрок школьного детства — Владислав Радимов! Потом, с ним же был связан один из самых звёздных составов — с Аршавиным, Кержаковым, Зыряновым, — который выиграл Кубок УЕФА. Имена этих ребят и сейчас в городе на слуху. Если же говорить о нынешней команде, то радует, что много игроков «Зенита» входит в национальную сборную. Тот же Артём Дзюба, который, как выяснилось, интересуется и нашим видом спорта. Сама видела, как они с Антоном Шипулиным стреляли у нас на базе в Токсово», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».