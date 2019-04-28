Биатлонистка Санфилиппо поднялась на самый высокий вулкан в Европе

Итальянская биатлонистка Федерика Санфилиппо совершила восхождение на вулкан Этна, являющийся самым высоким действующим вулканом Европы. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в «инстаграме».



«Необыкновенное приключение – находиться на высоте 3300 метров над уровнем моря», — отметила Санфилиппо.



По своим размерам Этна превосходит ближайшего «соперника» — Везувий — более чем в два с половиной раза. Последнее извержение этого вулкана произошло 27 февраля 2017 года.



В Общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19 Санфилиппо заняла 42 место. Лучшим для спортсменки стал этап в Хохфильцене (Австрия), на котором итальянка одержала победу в составе эстафетной команды и стала седьмой в гонке преследования.

