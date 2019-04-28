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Олимпийская чемпионка в беге на 400 м показала лучший результат сезона в мире

Олимпийская чемпионка в беге на 400 м показала лучший результат сезона в мире
Другие / Лёгкая атлетика

Представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо показала лучший результат мирового сезона на мемориале Тома Джонса, прошедшем в Гейнсвилле (США). Спортсменка преодолела 400-метровую дистанцию за 49,05 секунды. Это самое быстрое время в истории, когда-либо зарегистрированное до июня месяца, поскольку крупнейшие старты проходят в середине лета и спортсмены подходят в своей лучшей форме непосредственно к ним.

Этот результат является также новым личным рекордом. Предыдущий лучший показатель спортсменки составлял 49,44 секунды и был показан в финале Олимпийских игр 2016 года в Рио-Де-Жанейро, где Миллер-Уйбо выиграла золотую медаль.

Однако в том забеге спортсменка запомнилась не столько хорошим результатом, сколько «нырком» на финише, который позволил ей на 0,07 секунды опередить американку Эллисон Феликс.

Мировой рекорд на дистанции 400 метров держится с 1985 года и принадлежит немецкой спортсменке Марите Кох (47,60).

Источник: iaaf.org Сообщить об ошибке
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