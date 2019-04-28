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Гимнастка Аверина победила в упражнении с обручем на этапе Кубка мира в Баку

Гимнастка Аверина победила в упражнении с обручем на этапе Кубка мира в Баку
Другие / Прочие виды спорта

Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнении с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан). Этот этап является заключительным в текущем сезоне.

20-летняя спортсменка набрала 22,000 балла. Серебряную медаль завоевала Лина Ашрам из Изралия с результатом 21,850 балла, третьей стала американка Лаура Зенг (20,350).

Помимо этой победы, на счету Авериной серебряная медаль в упражнении с мячом. Её результат — 21,100 балла. Победила израильтянка Лина Ашрам, набравшая 21,750 балла. Тройку призёров замкнула представительница Белоруссии Екатерина Галкина (20,500).

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Баку, Азербайджан
Упражнения с обручем

1. Дина Аверина (Россия) — 22,000.
2. Лина Ашрам (Израиль) — 21,850.
3. Лаура Зенг (США) — 20,350.

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