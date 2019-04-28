Женская сборная Ямайки одержала победу в эстафете 4х100 м на турнире в США

Женская сборная Ямайки во главе с двукратной олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс выиграла эстафетный забег на дистанции 4х100 метров на турнире Penn Relays в Филадельфии (США). Победный результат составил 43,19 секунды.



В состав ямайской эстафетной команды вошли также Наташа Моррисон, Скиллони Калверт и Шашали Форбс. Второе место заняла сборная Канады с результатом 44,37, уступив победителю более секунды. На третьей и четвёртой строчках расположились первая и вторая команды США.



Турнир в Филадельфии был подготовительным перед главным эстафетным стартом первой части сезона – турниром в Йокогаме (Япония), который состоится с 12 по 13 мая. На нём пройдут пройдут забеги на дистанциях 4х100, 4х200 и 4х400 у мужчин и женщин, а также смешанные эстафеты, в том числе в барьерном беге.