Лукин: Россия может поехать на Паралимпиаду-2020 в боевом составе

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин заявил, что российская сборная обладает хорошими шансами на участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио в оптимальном составе.



«Кое-где у нас есть проблемы, но в подавляющем большинстве видов спорта мы стараемся эти проблемы урегулировать. И надо сказать, что наши партнеры с другой стороны пытаются на практическом уровне учесть те проблемы, которые существуют. Так что есть хорошие возможности, чтобы на летней Паралимпиаде мы участвовали далеко не так, как на зимней Паралимпиаде в Корее, а в боевом составе. Пускай не в полном на 100 процентов, но в боевом.



Конечно, сохраняется вероятность, что в некоторых видах мы не сможем участвовать на Паралимпиаде в Токио, но это будет не критично для нашей команды», — приводит слова Лукина «Р-Спорт».

