Драчёв: Цветков не проходит в состав сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал состав российской сборной, выбранный тренерским штабом для подготовки к следующему сезону, и объяснил отсутствие в нём Екатерины Глазыриной, Ирины Старых и Максима Цветкова.



«Маловероятно, что в составе будут какие-то изменения. По подготовке Глазыриной ещё много вопросов, а у Старых есть старые болезни. Сборная команда — не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы здоровые спортсмены выступали. Когда она будет в хорошем состоянии, то можно будет смотреть. Цветков не попадает по критериям в основной состав, а в резерве молодёжь, там ограничение в возрасте 25 лет», — приводит слова главы Союза биатлонистов России ТАСС.



Драчёв рассказал также, каким образом в резервной команде оказался 21-летний биатлонист Евгений Сидоров, занимающий в рейтинге СБР только 85 место.

«Сидоров — очень быстрый спортсмен по ходу, мы рассматривали биатлонистов на перспективу, на Олимпийские игры и после них. Он был взят именно с этим прицелом. Посмотрим, правильный ли это выбор. Рейтинг СБР здесь не важен, мы смотрим на возможности спортсмена. Не места главное, а то, что спортсмен может показать», — отметил Драчёв.