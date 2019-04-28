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Российские гимнастки победили в упражнении с пятью мячами на Кубке мира в Баку

Российские гимнастки победили в упражнении с пятью мячами на Кубке мира в Баку
Другие / Прочие виды спорта

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в групповом упражнении с пятью мячами на завершившемся в Баку (Азербайджан) этапе Кубка мира. Спортсменки набрали 24,850 балла.

Российская команда первенствовала в следующем составе: Анастасия Максимова, Мария Толкачёва, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Диана Менжинская и Анжелика Стубайло.

Серебряные медали завоевали представительницы Японии с результатом 24,450 балла. Бронза досталась украинской команде (24,350).

В упражнении с тремя обручами и двумя парами булав российская сборная осталась на второй строчке (25,250). Первыми стали гимнастки из Болгарии (25,550), третьими — украинки (25,150).

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Баку, Азербайджан
Командные соревнования. Упражнения с пятью мячами

1. Россия — 24,850.
2. Япония — 24,450.
3. Украина — 24,350.

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