Российские гимнастки победили в упражнении с пятью мячами на Кубке мира в Баку

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в групповом упражнении с пятью мячами на завершившемся в Баку (Азербайджан) этапе Кубка мира. Спортсменки набрали 24,850 балла.



Российская команда первенствовала в следующем составе: Анастасия Максимова, Мария Толкачёва, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Диана Менжинская и Анжелика Стубайло.



Серебряные медали завоевали представительницы Японии с результатом 24,450 балла. Бронза досталась украинской команде (24,350).



В упражнении с тремя обручами и двумя парами булав российская сборная осталась на второй строчке (25,250). Первыми стали гимнастки из Болгарии (25,550), третьими — украинки (25,150).



Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Баку, Азербайджан

Командные соревнования. Упражнения с пятью мячами



1. Россия — 24,850.

2. Япония — 24,450.

3. Украина — 24,350.