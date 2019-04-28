Минаков выиграл золото на турнире Champions Swim Series на 100 м баттерфляем

В Гуанчжоу (Китай) продолжается первый этап нового коммерческого турнира Champions Swim Series. На дистанции 100 м баттерфляем победу одержал россиянин Андрей Минаков. Он преодолел дистанцию за 51,44 секунды.

Второе место поделили олимпийский чемпион из ЮАР Чэд ле Кло и представитель Китая Ли Чжухао (51,66).

Напомним, Минаков победил на чемпионате России по плаванию и летом впервые в карьере выступит на взрослом чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Соревнования пройдут с 12 по 28 июля.



Плавание. Champions Swim Series. Первый этап. Гуанчжоу, Китай

Мужчины. Баттерфляй. 100 м



1. Андрей Минаков (Россия) – 51,44.

2. Чэд ле Кло (ЮАР) – 51,66.

2. Ли Чжухао (Китай) – 51,66.