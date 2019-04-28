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Синхронистки Колесниченко и Ромашина выиграли на этапе Мировой серии в Токио

Синхронистки Колесниченко и Ромашина выиграли на этапе Мировой серии в Токио
Другие / Водные виды спорта

Российский дуэт Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграл произвольную программу на этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Токио (Япония). За своё выступление спортсменки получили 96,8333 балла.

Второе место заняли хозяева соревнований, японцы Юкико Инуи и Мэгуму Ёсида, с результатом 94,2000 балла. На третьей строчке расположились китаянки Цзян Тинтин и Цзян Веньвень, набравшие 93,7667 балла.

Мировая серия по синхронному плаванию состоит из восьми этапов и суперфинала, который пройдёт в Будапеште с 14 по 16 июня.

Синхронное плавание. Этап Мировой серии. Токио, Япония
Дуэты. Произвольная программа

1. Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (Россия) — 96,8333.
2. Юкико Инуи/Мэгуму Ёсида (Япония) — 94,2000.
3. Цзян Тинтин/Цзян Веньвень(Китай) — 93,7667.

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