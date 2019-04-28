Чупков одержал победу на дистанции 200 м брассом на этапе Champions Swim Series

На первом этапе нового коммерческого турнира Champions Swim Series, который проходит в Гуанчжоу (Китай), россиянин Антон Чупков стал первым на дистанции 200 м брассом. Его время — 2 минуты 07,48 секунды.

Серебряную медаль завоевал представитель Китая Кин Хайанг (2.08,31). Призовую тройку замкнул японец Иппей Ватанабе (2.09,33).

Напомним, ранее российский пловец Андрей Минаков одержал победу на дистанции 100 м баттерфляем, а Климент Колесников и Владимир Морозов стали призёрами на стометровке вольным стилем.

Плавание. Champions Swim Series. Первый этап. Гуанчжоу, Китай

Мужчины. Брасс. 200 м



1. Антон Чупков (Россия) — 2.07,48.

2. Кин Хайанг (Китай) — 2.08,31.

3. Иппей Ватанабе (Япония) — 2.09,33.