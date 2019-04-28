Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии в Токио

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли с техническую программу в соревнованиях смешанных дуэтов на проходящем в Токио (Япония) этапе Мировой серии по синхронному плаванию. Результат победителей составил 93,5333 балла.



Серебряные медали завоевали итальянцы Матео Фламини и Джорджо Минизини (91,9000), бронза — у хозяев соревнований, японцев Ацуси Абэ и Юми Адати (89,8333).



Мировая серия по синхронному плаванию состоит из восьми этапов и суперфинала, который пройдёт в Будапеште с 14 по 16 июня.



Синхронное плавание. Этап Мировой серии. Токио, Япония

Смешанные дуэты. Техническая программа



1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) — 93,5333.

2. Матео Фламини/Джорджо Минизини (Италия) — 91,9000.

3. Ацуси Абэ/Юми Адати (Япония) — 93,7667.