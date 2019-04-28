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Колесников победил на дистанции 50 м на спине на этапе Champions Swim Series

Колесников победил на дистанции 50 м на спине на этапе Champions Swim Series
Другие / Водные виды спорта

На первом этапе нового коммерческого турнира Champions Swim Series, проходящего в Гуанчжоу (Китай), российский пловец Климент Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 50 м на спине. Его время — 24,58 секунды.

Второе место занял спортсмен из Румынии Роберт Глинта (24.59). Призовую тройку замкнул американец Майкл Эндрю (24,95).

Ещё две серебряные медали сборной России принесли Владимир Морозов на дистанции 50 м вольным стилем, проигравший британцу Бенджамину Прауду, и Антон Чупков, на стометровке брасом пропустивший вперёд итальянца Фабио Скоццоли.

Ранее россияне выиграли два золота. Андрей Минаков одержал победу на стометровке баттерфляем, а Антону Чупкову не было равных на дистанции 200 м брассом.

Плавание. Champions Swim Series. Первый этап. Гуанчжоу, Китай
Мужчины. Спина. 50 м

1. Климент Колесников (Россия) — 24,58.
2. Роберт Глинта (Румыния) — 24.59.
3. Майкл Эндрю (США) — 24,95.

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