Колесников победил на дистанции 50 м на спине на этапе Champions Swim Series

На первом этапе нового коммерческого турнира Champions Swim Series, проходящего в Гуанчжоу (Китай), российский пловец Климент Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 50 м на спине. Его время — 24,58 секунды.



Второе место занял спортсмен из Румынии Роберт Глинта (24.59). Призовую тройку замкнул американец Майкл Эндрю (24,95).



Ещё две серебряные медали сборной России принесли Владимир Морозов на дистанции 50 м вольным стилем, проигравший британцу Бенджамину Прауду, и Антон Чупков, на стометровке брасом пропустивший вперёд итальянца Фабио Скоццоли.



Ранее россияне выиграли два золота. Андрей Минаков одержал победу на стометровке баттерфляем, а Антону Чупкову не было равных на дистанции 200 м брассом.



Плавание. Champions Swim Series. Первый этап. Гуанчжоу, Китай

Мужчины. Спина. 50 м



1. Климент Колесников (Россия) — 24,58.

2. Роберт Глинта (Румыния) — 24.59.

3. Майкл Эндрю (США) — 24,95.