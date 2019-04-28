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Глава РУСАДА: на обучении для биатлонистов после обеда осталось 7 человек

Глава РУСАДА: на обучении для биатлонистов после обеда осталось 7 человек
Другие / Биатлон

Глава РУСАДА Юрий Ганус расстроен отношением спортсменов к антидопинговому образованию, но при этом уверен, что только знания и организованность помогут избежать провокаций по отношению к России на Олимпиаде в Токио.

«Это вопрос организационного единства. Вспомните ситуацию с Александром Крушельницким. Неизвестно, откуда к нему попал допинг. Но возьмите профессиональные спортивные клубы, которые возят с собой профессиональных поваров. Ты должен брать воду из доверенных рук. Точно так же с внесением информации в систему ADAMS. Меня это забавляет и расстраивает.

Да, я про случай с биатлонисткой Маргаритой Васильевой. У нас была большая учебная программа в Тюмени, где проходил этап Кубка России по биатлону. Пришли спортсмены, но у них было легкомысленное отношение, какой-то скептицизм. После обеда осталось семь человек», — приводит слова Гануса «Спорт день за днём».

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