Глава РУСАДА: на обучении для биатлонистов после обеда осталось 7 человек

Глава РУСАДА Юрий Ганус расстроен отношением спортсменов к антидопинговому образованию, но при этом уверен, что только знания и организованность помогут избежать провокаций по отношению к России на Олимпиаде в Токио.

«Это вопрос организационного единства. Вспомните ситуацию с Александром Крушельницким. Неизвестно, откуда к нему попал допинг. Но возьмите профессиональные спортивные клубы, которые возят с собой профессиональных поваров. Ты должен брать воду из доверенных рук. Точно так же с внесением информации в систему ADAMS. Меня это забавляет и расстраивает.

Да, я про случай с биатлонисткой Маргаритой Васильевой. У нас была большая учебная программа в Тюмени, где проходил этап Кубка России по биатлону. Пришли спортсмены, но у них было легкомысленное отношение, какой-то скептицизм. После обеда осталось семь человек», — приводит слова Гануса «Спорт день за днём».