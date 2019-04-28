Фульсанг выиграл гонку «Льеж-Бастонь-Льеж», Закарин — 22-й

Датский гонщик «Астаны» Якоб Фульсанг выиграл однодневную классическую гонку Мирового тура «Льеж-Бастонь-Льеж», которая в 105-й раз состоялась в Бельгии. Фульсанг ушёл в отрыв за 15 км до финиша. Ставший вторым итальянец Давиде Формоло (Bora-Hansgrohe) финишировал только через 27 секунд после победителя.

Лучшим из трёх российских участников стал Ильнур Закарин из команды Katusha Alpecin, он занял 22-е место.

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Льеж – Бастонь – Льеж». Бельгия, 256 км

1. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») – 6:37.37

2. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – отставание 0.27

3. Максимилиан Шахман (Германия, Bora-Hansgrohe) – +0.57

22. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +1.29…

65. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – +10,36…

98. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +24,12.