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Авербух: в какой-то степени Медведевой шумиха идёт на пользу

Авербух: в какой-то степени Медведевой шумиха идёт на пользу
Другие / Фигурное катание

Чемпион мира в танцах на льду, обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух считает, что шумиха, поднятая СМИ в связи с уходом Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе в 2018 году, пошла на пользу фигуристке.

«Я думаю, если соцсети раньше были бы так же развиты, как сейчас, то во времена Плющенко и Ягудина накал был бы не меньше. Совершенно же зеркальная ситуация. Соревновались оба у Мишина, потом Ягудин ушёл к другому тренеру. Единственное, что Ягудин, после того как ушёл к Татьяне Тарасовой, обыграл Плющенко в Солт-Лейк-Сити, а Женя Медведева ушла от Тутберидзе и проиграла. Но тогда тоже говорили: «Как же он мог уйти от Мишина!» Всё повторяется.

В какой-то степени эта шумиха даже на пользу. Женя Медведева проиграла Олимпийские игры и вообще в этом сезоне всё проигрывала. Но остаётся в топе новостей. Во многом благодаря этому интересу. В прошлые времена о человеке, который проигрывал два сезона, уже забыли бы. И говорили бы только в стиле: «А помнишь, каталась такая…» У нас любят только победителей. Мир спорта жесток. А фигурное катание — это всегда был немножко эпатаж, скандал. Кто с кем дружит, кто против кого…» — приводит слова Авербуха «Деловой Петербург».

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