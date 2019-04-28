Авербух — о допинге: какие-то федерации пытались играть в «поймают — не поймают»

Чемпион мира в танцах на льду, обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказал мнение о допинг-скандалах, которые будоражат российский спорт в последние годы.

«Если мы говорим про фигурное катание, то у нас и не было каких-то допинговых историй. Очень важно, что в нашем спорте есть внутренний кодекс. Какие-то другие федерации пытались играть в «поймают — не поймают». Но в фигурном катании этого нет и никогда не было. Потому что это просто запрещено. И настолько сидит в подкорке у каждого ребёнка, что просто невозможно себе представить. Это постоянно культивируется всеми тренерами. Москвина, Тарасова, Чайковская — все они работают и не позволяют каким-то зловредным, ядовитым щупальцам проникнуть в фигурное катание.

Я очень надеюсь, что после того, насколько сильно получили мы по голове за допинг-скандалы, в российском спорте больше никогда не допустят ничего подобного», — приводит слова Авербуха «Деловой Петербург».